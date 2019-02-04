شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات قياسية للمناولة في ميناء ينبع والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الزيادة في إطار معدلات غير مسبوقة للمناولة التي يشهدها الميناء كثمرة لجهود إدارته النوعية لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ويتطلع ميناء ينبع التجاري إلى الاستمرار قدماً في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية ومشاريع استثمارية لمواكبة ما يشهده من نقلة نوعية في تاريخه على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي والتجاري المهم في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر معدلات قياسية للمناولة في ميناء ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.