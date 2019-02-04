شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين دون مستوى 67.28، ليبقى الضغط السلبي قائماً حتى الآن، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي المقاومة المذكورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع في الشراء الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 56.21، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 67.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط