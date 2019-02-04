شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يخترق المقاومة – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر اللايتكوين بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 33.10 ويستقر فوقه، مما يفتح الطريق أمام بدء محاولات تعافي على المدى اللحظي، مستهدفاً زيارة مناطق 40.00 بشكل رئيسي. لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 31.50 والثبات دونه. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.50 والمقاومة 36.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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