شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يختبر المقاومة من جديد – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الإيثريوم من اختبار مستوى 116.50 في الجلسات الماضية وارتد هبوطاً من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 100.00 ثم 83.00، في حين يمثل الثبات دون 116.50 شرط مهم لاستمراره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 116.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط