شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر البتكوين – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر البتكوين أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 3400.00، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 3605.00، في حين يتواجد الهدف الرئيسي التالي عند 3110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط