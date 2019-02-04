شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك في مسار جانبي – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الميل الصاعد في طريقه لاختبار المقاومة المحورية 0.9990، ونلاحظ أن السعر يتحرك في مسار جانبي بين المقاومة المذكورة والدعم 0.9900، مما يجعلنا نرجح استمرار سيطرة الميل الجانبي إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن كسر الدعم 0.9900 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 0.9835 كمحطة تالية، بينما اختراق 0.9990 سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.0070 ثم 1.0128.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 1.0020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي