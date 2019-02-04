شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتعرّض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لضغط سلبي ليهاجم مستوى 0.7235 ويتحرك دونه الآن، ونلاحظ أن السعر يكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة فرعي الآن، مما يجعلنا نرجح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مستويات 0.7170 ثم 0.7100 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من الارتقاء فوق مستوى 0.7235 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7170 والمقاومة 0.7270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط