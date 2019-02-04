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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يصل إلى خط الرقبة – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليصل إلى خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب عند 63.10، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم فرص اختراق المستوى المذكور والاندفاع لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 68.00 على المدى القريب.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 61.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.25 والمقاومة 65.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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