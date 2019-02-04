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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفعّل النموذج الإيجابي – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتأكيد اختراق مستوى 54.40 بعد إغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوقه، ليتم تفعيل التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يظهر بالصورة، والذي ننتظر أن يحفّز السعر على تحقيق أهداف إيجابية قوية تبدأ عند 57.46 وتمتد إلى 65.00.
وبالتالي، ستبقى توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 53.65، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاختبار مناطق 51.46 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.46
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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