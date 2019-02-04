شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل الانخفاض – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليقترب من المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 16.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا المنتظر يتواجد عند 15.62.

يجب الانتباه إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 15.22 كمحطة تالية، بينما اختراق 16.00 سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة واستهداف مستوى 16.50 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.62 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط