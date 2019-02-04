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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بسلبية – تحليل - 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بميل هابط ليكسر مستوى 1316.65 ويستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستويات 1295.00 ثم 1286.70 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1316.65 والثبات فوقه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1295.00 والمقاومة 1320.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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