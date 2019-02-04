شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية الايتكوين في أولى جلسات الأسبوع لتستأنف مكاسب الأسابيع الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الرقمية اللايتكوين في نطاق ضيق اليوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيحية في نهاية الأسبوع الماضي عقب ارتفاعها في ذلك الأسبوع للأسبوع الثالثة على التوالي وتحقيقها الشهر الماضي لأول مكاسب شهرية لها في تسعة أشهر لتنهي بذلك أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

وفي تمام الساعة 05:24 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.35% إلى مستويات 33.955$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 33.825$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 34.398$، بينما حققت الأدنى لها عند 33.780$.

هذا وقد ارتفعت اللايتكوين الأسبوع الماضي بقرابة 4% وارتفعت الشهر الماضي بأكثر من 3% وحققت منذ مطلع هذا الشهر حتى الآن مكاسب 6% ضمن عمليات تصحيحية عقب خسائرها في أول أسبوع من هذا العام بقرابة 24% في أعقاب اختبارها في مطلعه الأعلى لها في ثلاثة أشهر عند 42.229$، وسط عمليات البيع التي لاحقت بالعملات الرقمية آنذاك وبالأخص الإيثريوم عقب اختراق شبكة الايثريوم كلاسك بهجوم 51% على بلوكشين العملة وسرقة أكثر من 1$ مليون في مطلع العام الجاري.

بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الشهر الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.