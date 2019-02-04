شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في سبعة أشهر مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.57% لتتداول حالياً عند 15.82$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في سبعة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 15.92$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 95.71 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في أربعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 95.60.

هذا وتترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 2.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى 4.0% مقارنة بالتوقعات والقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر عند 3.9%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 304 ألف وظيفة مضافة مقابل 222 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند 165 ألف وظيفة مضافة.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسبوع المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

بخلاف ذلك، فقد انتهت الجولة الثانية من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الأسبوع الماضي والتي أجرت في واشنطون ووصفت بأنها "حاسمة" مع اتفاق الطرفين على مواصلة الحوار قبل انقضاء أجل الهدنة القائمة بين الطرفين مع مطلع آذار/مارس المقبل وتوسعهم في تعريفات جمركية في حالة عدم التوصل لاتفاق أو تمديد أجل الهدنة التي تجنب اندلاع حرب تجارية عالمية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوفد الصيني الذي زار الولايات المتحدة مؤخراً نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو قد أفادوا يوم الخميس الماضي بأن المفاوضات التجارية شهدت تقدماً في أمريكا، ومن المرتقب أن يتوجه كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لبيتزير إلى الصين بحلول منتصف هذا الشهر ضمن الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطون.

ونوه الرئيس الأمريكي ترامب أنه لن يتم الاتفاق على شيء نهائي بين بلاده والصين قبل أن يجتمع مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، وأنه إلى ذلك الحين ستتم اجتماعات بين الممثلين التجاريين لكلا البلدين من أجل الاتفاق على النقاط الرئيسية، مع أفادته بأنه سيكون هناك اجتماع قريب يجمعه مع نظيره الصيني لمناقشة شكل العلاقات المستقبلية والاتفاق على بعض النقاط الدقيقة لإبرام اتفاق تجاري نهائي شامل لكل شيء.