شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير الماضي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1443 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1456 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1422، بينما حقق الأعلى له عند 1.1466.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 60.3 ألف مقابل تراجع 50.6 ألف في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل نشهد صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين للمنطقة ككل والتي توضح تقلص الانكماش إلى ما قيمته 1.1 مقابل 1.5 في كانون الثاني/يناير.

ووصولاً إلى الكشف بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 2.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى 4.0% مقارنة بالتوقعات والقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر عند 3.9%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 304 ألف وظيفة مضافة مقابل 222 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند 165 ألف وظيفة مضافة.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 من الشهر الماضي على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع أسعار الفائدة.