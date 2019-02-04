شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه خلال الجلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة عند مستوى 5044 نقطة، ثم ارتفع مسجلا مستوى 5171 نقطة، الا انه تراجع لينهي الجلسة عند مستوى 5075 نقطة، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5000 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 5100 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.