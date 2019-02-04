شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاحد عند مستوى 2540 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم التي يعاني منها المتداولين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "ROC" نلاحظ ظهور انحراف سلبي، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2450 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.