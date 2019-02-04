شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى تداولات الأسبوع الحالي على انخفاض، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 10689 نقطة، ليفقد بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، في ظل استمرار ملامسته للحد العلوي من القناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10580 نقطة كمستوى أولى مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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