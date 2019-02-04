شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاتجاه الهابط يسيطر على تداولات السهم في الاجل القصير والمتوسط، حيث انهى السهم تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 0.863 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، والتي دفعت السهم لاسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.82 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.85 وبين مستوى المقاومة هو 0.86 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط