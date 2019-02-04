شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاع طفيفا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.509 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.53 درهم، لامس عنده الحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية ضغطت على السهم ليكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.45 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.53 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.48 وبين مستوى المقاومة هو 0.511 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط