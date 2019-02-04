شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 5.06 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4.96 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.13 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.03 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.09 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط