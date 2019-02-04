شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل المؤشر في الارتفاع خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث تراجع امس الاحد لينهي الجلسة عند مستوى 1.50 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم القناة الهابطة طويلة الأجل لاسفل مولدا هدفا سعريا عند مستوى 1.33 درهم، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.57 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.46 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.54 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط