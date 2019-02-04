شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.56 درهم، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة عنيفة عند مستوى 1.62 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 1.50 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.62 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.58 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط