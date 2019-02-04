شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 2.26 درهم منخفضان وذلك بعدما فشل في الوصول لمستوى المقاومة الحالي عند 2.34 درهم، على خلفية ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 2.20 درهم كمستوى اول ثم 2.13 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.34 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط