شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج أعمال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لـ7 برامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت البرامج السبعة لمشروع تطوير وتحديث البترول نتائج إيجابية خلال 2018، ومن أهمها توقيع 4 مذكرات عالمية بشأن تنفيذ المشروع ومراجعة بنود الاتفاقيات فى المناطق الاستتكشافية الجديدة مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر لكى تصبح أكثر جذبا وتنافسية للمستثمرين بما يلائم تحديات العمل فى هذه المناطق وإنشاء قاعدة بيانات متطورة لحوالى 245 ألف عامل بالقطاع وابتكار منهجية لتحليل الموارد البشرية لكل شركة بالقطاع للوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص للنهوض بالشركة.

بحيث يهدف المشروع إلى التماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مما يصب فى تحقيق أهداف الدولة لزيادة النمو الاقتصادى من خلال خلق مناخ جاذب بقطاع البترول ومن النتائج المحققة.

1- نجح برنامج جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف فى تطوير نظام طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر وإعداد نموذج محدث للاتفاقيات البترولية.

2- البدء فى إنشاء بوابة مصر للاستكشافات والإنتاج للترويج عن الفرص الاستثمارية فى أنشطة البحث عن البترول والغاز، حيث تم توقيع 4 مذكرات عالمية بشأن تنفيذ المشروع.

3-الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المسح السيزمى لمنطقة البحر الأحمر تمهيدا لطرح أول مزايدة عالمية فى هذه المنطقة

4مراجعة بنود الاتفاقيات فى المناطق الاستكشافية الجديدة مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر لكى تصبح أكثر جذبا وتنافسية للمستثمرين بما يلائم تحديات العمل فى هذه المناطق.

5انتهت مجموعة عمل برنامج الإصلاح الهيكلى البرنامج الثانى بالمشروع من التوصل إلى هيكل جديد لقطاع البترول يراعى الفصل بين الادوار التشريعية والتنفيذية والتنظيمية ووضع السياسات لتحسين اتخاذ القرار وجارى الانتهاء من المراجعات اللازمة فى هذا الشأن

6-تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى ورفع كفاءته من خلال اطلاق النسخة الاولى من برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالإضافة إلى البدء فى برامج تطوير علاقة شركات البترول المشتركة مع الشركاء الاجانب حيث تم البدء فى تنفيذ برنامج لتطوير شركة بدر الدين بالتعاون مع شركة شل.

7-انشاء قاعدة بيانات متطورة لحوالى 245 الف عامل بالقطاع وابتكار منهجية لتحليل الموارد البشرية لكل شركة بالقطاع للوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص للنهوض بالشركة.

8-تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة من اجل تحقيق الاستغلال الاقتصادى الامثل للأصول والمساهمة فى خفض الاستيراد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وزيادة ايراد تلك الانشطة لتحقيق عائدات اضافية.

9-تنفيذ اجراءات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى معامل التكرير ومشروعات الانتاج بما يسهم فى تحقيق وفر يقدر بـ 300 مليون جنيها سنويا.

10- تحسين اداء انشطة الانتاج بحيث بلغ معدل الزيادة اليومية فى انتاج الثروة البترولية 31 الف برميل زيت خام و9 الاف برميل متكثفات و1.5 مليار قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج.

11-وضع وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال الاستفادة من كافة المقومات والبنية التحتية التى تمتع بها مصر فى مجال الغاز والبترول

12- انشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار والانتهاء من تنفيذ شبكة اتصالات موحدة لقطاع البترول بهدف الربط الفعلى بين القطاعات الرئيسية كهيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة من اجل تحين وتداول المعلومات والبيانات لخدمة نظام دعم اتخاذ القرار.

13- اطلاق اول بوابة الكترونية للتواصل بين العاملين كمصدر موثوق للحصول على المعلومات