شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشرقية تناقش تحديات توطين القطاع اللوجستي غدا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة عضو مجلس إدارة الغرفة بندر الجابري، أن الورشة تنسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 من ناحية الحرص التام نحو الاعتماد على العنصر الوطني في العديد من الأنشطة بما فيها الأنشطة اللوجستية المختلفة، والسعي الجاد إلى تفعيل دور المملكة بحكم موقعها الجغرافي المتوسط بين قارة آسيا، وأفريقيا، وأوروبا لأن تكون منطقة دعم لوجستي تخدم التوجهات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري بين دول القارات الثلاث.
وأشار إلى أن الورشة ستتناول عددا من المحاور أبرزها (كيفية توطين وظائف القطاع اللوجستي، وآليات التدريب والتأهيل للعمل في القطاع اللوجستي، سبل حصر احتياجات سوق العمل).
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