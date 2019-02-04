شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشرقية تناقش تحديات توطين القطاع اللوجستي غدا والان نبدء بالتفاصيل

تنظم غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة اللوجستية يوم الثلاثاء القادم، ورشة عمل حول «أهم التحديات في توطين القطاع اللوجستي»، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجالي التدريب والنشاط اللوجستي، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي في الدمام.

وأوضح رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة عضو مجلس إدارة الغرفة بندر الجابري، أن الورشة تنسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 من ناحية الحرص التام نحو الاعتماد على العنصر الوطني في العديد من الأنشطة بما فيها الأنشطة اللوجستية المختلفة، والسعي الجاد إلى تفعيل دور المملكة بحكم موقعها الجغرافي المتوسط بين قارة آسيا، وأفريقيا، وأوروبا لأن تكون منطقة دعم لوجستي تخدم التوجهات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري بين دول القارات الثلاث.

وأشار إلى أن الورشة ستتناول عددا من المحاور أبرزها (كيفية توطين وظائف القطاع اللوجستي، وآليات التدريب والتأهيل للعمل في القطاع اللوجستي، سبل حصر احتياجات سوق العمل).