«أبوظبي الأول» يستحوذ على 76 % من السيولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.61% عند مستوى 5075.69 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك بشكل رئيسي.

شهد السوق تداول 52.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 461.3 مليون درهم، نفذت من خلال 2632 صفقة، وجرى تداول أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 11 شركة.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 348.57 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.76% إلى 15 درهماً، مستحوذاً على 76% من السيولة، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة قيمتها 35.9 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.59% إلى 16.92 درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بسيولة ب23 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.2 درهم.

وسجل سهم «أسمنت رأس الخيمة» الارتفاع الأكثر بنسبة 9.67% ليغلق عند 0.67 درهم، تلاه سهم «طاقة» وارتفع بنسبة 7.42% عند درهم واحد، ثم سهم «القدرة القابضة»، بصعوده 5.41% مغلقاً عند 0.78 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «العالمية القابضة» التراجع الأكثر بنسبة 3% إلى 0.97 درهم، تلاه سهم «أدنوك للتوزيع»، ونزل بنسبة 2.16% إلى 2.26 درهم، ثم سهم «الدار»، منخفضاً 1.89% عند 1.56 درهم.