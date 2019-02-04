شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الأولى عالمياً بين المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفوقت دبي على سنغافورة و8 مدن أخرى بعد ارتفاع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عالمياً في استبيان المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال للعام 2018 الصادر عن شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال، وكانت الإمارة الثالثة 2016 والخامسة 2014.

واستحوذت دبي على اختيار 20 % من إجمالي 846 رائد أعمال شاركوا في استبيان 2018 باعتبارها المدينة الأكثر جاذبية لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مقارنة مع 15% من إجمالي 755 مشاركاً في استبيان 2016 و13% من إجمالي 721 مشاركاً في استبيان 2014.

وأظهر الاستبيان العوامل التي دفعت المشاركين لاختيار كل مدينة ضمن قائمة المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال، حيث أشار 24% من الرواد الذين اختاروا دبي إلى أن العامل الأهم بالنسبة لهم يتمثل في البيئة الملائمة للاستثمار وسهولة تأسيس الشركات، فيما أكد 22% منهم أن الأمان ونمط الحياة العصري هو العامل الأهم في جاذبية دبي بالنسبة لهم، ولفت 20% منهم إلى أن البنية التحتية والخدمات المتطورة تأتي في مقدمة مقومات الإمارة، فيما حل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به دبي في الصدارة بالنسبة ل 18% منهم، وبالرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات مطلع العام 2018، إلا أن عدم وجود ضريبة على الشركات والدخل شكل العامل الأهم بالنسبة ل 16% لرواد الأعمال الذين اختاروا دبي.

وضمن محور سمعة المدن في الاستبيان، أشار 89% ممن اختاروا دبي كأكثر المدن جاذبية لريادة الأعمال إلى أنهم زاروا الإمارة مرة واحدة على الأقل، سواء كانت للسياحة أو للأعمال أو لرحلات الترانزيت، فيما بلغت هذه النسبة 81% استبيان 2016 و77% في نسخة 2014، وهو مؤشر واقعي على زيادة الإقبال على دبي في ظل الربط الجوي الواسع الذي تتمتع به مع شتى دول العالم.

وشكل رواد الأعمال الآسيويون النسبة الأكبر من رواد الأعمال الذين اختاروا دبي، إذ شكلوا 27%، فيما حل رواد الأعمال الأوروبيون في المرتبة الثانية بنسبة 19%، وجاء أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من أمريكا الشمالية ثالثاً بنسبة 17%، إلى جانب الرواد من استراليا ب14%، أما الأفارقة فشكلوا 12% يليهم رواد الأعمال من أمريكا الجنوبية ب11%.

وشهد استبيان أكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال للعام 2018 خروج لندن نهائياً من القائمة بعد أن احتلت المرتبة العاشرة في 2016 كما خرجت باريس أيضاً بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في 2016 و2014، بالإضافة إلى خروج لوكسمبورج بعد أن كانت السادسة في 2016 والسابعة في 2014.

وتراجعت سنغافورة إلى المرتبة الثانية وحلت هونج كونج في المرتبة الثالثة ب 15% وجاءت زيوريخ رابعة ب 12%

وجاءت تورنتو في المركز الخامس ب11%، وارتفع تصنيف فرانكفورت إلى المرتبة السادسة 8%.

أما نيويورك، فقد هبط تصنيفها إلى المرتبة السابعة في 2018 مقارنة بالمرتبة الرابعة 2016 والمرتبة الثانية 2014.

وجاء تصنيف سيدني ثامناً في الاستبيان ب 4%، واحتلت طوكيو المرتبة التاسعة في 2018. وحلت بانجالور، عاصمة كارناتاكا الهندية في المركز العاشر ب 2%.

وقال شريف كامل، الرئيس الإقليمي لشبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا: سجل استبيان 2018 تصدر دبي المركز الأول ضمن المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال للمرة الأولى منذ 2014.

وأوضح كامل أن تصدر دبي المركز الأول عالمياً في استبيان 2018 يترجم مسيرة التطوير والتحديث التي لا تهدأ في مجمل المجالات.