«إكسبو دبي» يرسي عقداً على «أرابتك» ب 169 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أرسى «إكسبو 2020 دبي» عقداً لإنشاء المساحات العامة بالقطاع رقم «سي 38»، بقيمة 169 مليون درهم، على شركة «أرابتك» ، معززًا التزامه بدعم الشركات الإماراتية وترك أثر إيجابي على اقتصاد الدولة.

ويتألف المشروع من إنشاء مساحات عامة على امتداد 29 ألف متر مربع في القطاع الذي يقع بجوار ساحة الوصل. ويشمل معالم مائية متميزة تمتد على مساحة 5000 متر مربع ومطاعم ومرافق بالإضافة إلى أعمال التجميل الطبيعية، وسيبدأ تنفيذ العقد فوراً على أن يتم استكمال الإنشاء خلال 13 شهرًا.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لتسليم الموقع في إكسبو 2020 دبي «من خلال التعاون مع الشركات في كافة القطاعات نسعى لتنظيم إكسبو دولي استثنائي يستضيف الملايين من الزوار الذين سيعيشون تجارب فريدة ».