211 مليون درهم أرباح «أغذية» بنمو 2% في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة أغذية»، عن النتائج المالية الأولية (غير المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية قدرها 211 مليون درهم خلال العام، أي بنمو نسبته 2.1% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما بلغت أرباح الربع الرابع من العام 2018 -52 مليون درهم.

أشارت «أغذية» إلى أن المجموعة سجلت إيرادات صافية بلغت ملياري درهم، بنسبة زيادة تقدر ب 2%، وذلك بعد اقتطاع بعض العائدات المسجلة لمرة واحدة غير متكررة من إيرادات عام 2017.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة «مجموعة أغذية»: «لقد أثبتت المجموعة مرة أخرى مرونتها وحققت نتائج مالية قوية في عام آخر صعب. وتسلط هذه النتائج الضوء على التزامنا بمواصلة النمو ومواجهة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تؤثر بشكل إيجابي على المساهمين والمستهلكين والشركاء».

وأشارت المجموعة إلى مواصلة «مياه العين» ريادتها من حيث الحصة الحجمية والسوقية في دولة الإمارات، وذلك على خلفية النمو القوي في حجم مبيعاتها بنسبة 5٪ رغم العروض التنافسية القوية على مدار العام. إلى جانب نمو حصة «أغذية» السوقية لعلامتي «مياه ألبين» و«مياه البيان» بمقدار 70 نقطة أساس لتصل إلى 30% من سوق المياه المعبأة في دولة الإمارات.

وقال طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي للمجموعة: «أظهرت «أغذية» أداءً قوياً بالنسبة إلى مقاييس الأداء الرئيسية على صعيد مجموعة منتجاتها التي شهدت نشاطاً تنافسياً غير مسبوق خلال العام. وحافظت علامة (مياه العين) على مكانتها الرائدة وحققت نمواً بارزاً في مبيعاتها قدر ب5% في ظل البيئة التنافسية الحادة التي واجهتها الأسواق في 2018».

وأردف الواحدي: «وساهم النمو القوي في قطاع تجارة التجزئة في ارتفاع إيرادات أعمال المجموعة على المستويين المحلي والإقليمي».

وأضاف الواحدي: «سنعمل على مواصلة مساعينا بهدف زيادة الحصة السوقية لمختلف منتجاتنا على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا الإقليمية من خلال التوسع الجغرافي. ونحن على ثقة بأن جهودنا المبذولة نحو دمج الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات ستمكننا من دعم نمو وإثراء محفظة منتجاتنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بكفاءة».

وأضافت «أغذية» أن الربح للسهم الواحد قد بلغ 0.351 درهم خلال 2018.