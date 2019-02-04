شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية المحاسبين» تنظم ندوة حول «الحوكمة الرقمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
نظمت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالتعاون مع بلدية دبي الثلاثاء الماضي بقاعة المدينة للمؤتمرات في البلدية، ندوة حول الحوكمة الرقمية، وقام سالم العيسائي - الأمين العام- عضو مجلس إدارة الجمعية بافتتاح الندوة، بحضور عاطف عطا عطا- المدير التنفيذي للجمعية وهدى رحيم - رئيس وحدة التسويق المؤسسي والفعاليات المهنية، وتم تكريم عارف عبد الرحمن أهلي - المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة لدائرة المالية بحكومة دبي، وعبد الله عبد الرحمن مدير الإدارة المالية في بلدية دبي لتعاون بلدية دبي لدورهما في تنظيم وإنجاح الندوة حيث حضر أكثر من «100» مشارك من موظفي بلدية دبي والجهات الاتحادية والدوائر المحلية الأخرى، بالإضافة إلى مكاتب التدقيق والمحاسبة والشركات الخاصة وأعضاء وشركاء الجمعية.
وتناولت محاور الندوة حوكمة الخطط التنفيذية، وإدارة المخاطر، والذكاء الاصطناعي، والتوزيع القطاعي للموازنة 2019، والمخاطر الاقتصادية العالمية وتأثيراتها محلياً، بالإضافة إلى دور مهنة التدقيق في مواكبة التطور التكنولوجي.
وأفاد أحمد درويش - الرئيس التنفيذي للجمعية لإمارة دبي - عضو مجلس الإدارة - أن الندوة تهدف للمساهمة في رفع مستوى الأداء المهني وإبراز أهمية التوجه الرقمي وتطوير قدرات الموارد البشرية في مجال المهنة وذلك اتساقاً مع أهداف وأغراض جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بدولة الإمارات.
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