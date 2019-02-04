53 مليوناً سكان دول «التعاون الخليجي» في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تُضاعِف دول مجلس التعاون الخليجي حالياً جهودها في سبيل مساعدة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على المساكن محدودة التكلفة، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى معالجة التبعات المترتبة على الزيادة السكانية والتوسع الحضري.

وبحسب تقرير صدر حديثاً عن «أورينت بلانيت للأبحاث»، تحت عنوان «الاتجاهات الجديدة للإسكان محدود التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي»، تطرق إلى آخر الاتجاهات والإنجازات التي حققتها دول الخليج العربي على صعيد ردم الفجوة بين العرض والطلب.

وتعتبر الزيادة السكانية من بين أهم محركات زيادة الطلب على المساكن محدودة التكلفة، لا سيما من جانب الشباب العاملين والمهتمين بالحصول على مساكن تتناسب مع حدود دخلهم. وارتفع عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشكل شريحة الشباب النسبة الكبرى من سكانها، بأكثر من 50% خلال العقد الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن «ذي إيكونوميست». ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في هذه الدول إلى 53 مليوناً في العام 2020، .

وتركز سياسة الإسكان في الإمارات على توفير مزايا وتسهيلات الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، بدعم من الحكومة الاتحادية وغيرها من الجهات المعنية في الحكومات المحلية. فعلى سبيل المثال، يخصص «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، ميزانية قدرها 1,36 مليار دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الإسكان للمواطنين.

كما تقوم الدول الأخرى بخطوات مهمة، حيث تعتزم السعودية بناء مليون وحدة سكنية في إطار «رؤية السعودية 2030». أمّا دولة الكويت، فقد خصصت المزيد من الأموال من أجل بناء 45.000 وحدة سكنية. ومن جهتها، خصصت سلطنة عُمان 90 مليون ريال عماني لمشاريع الإسكان وفقاً لما تم الإعلان عنه في الميزانية العامة للسنة المالية 2019، تستثمر البحرين في خطط الإسكان الاجتماعي، مقدمةً أكثر من 36,000 وحدة سكنية عبر خدمات الدعم للمواطنين.