المواطنون يشكلون 24% في «الإمارات الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن مشاركته في «المعرض الوطني للتوظيف» في الشارقة من 6 حتى 8 فبراير في مركز إكسبو الشارقة. ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي ينتهجها «الإمارات الإسلامي» لدعم جهود التوطين وتعزيز مخزون المهارات الوطنية في القطاع المصرفي.

وخلال الفعالية المخصصة لمواطني الدولة حصرياً، يعتزم «الإمارات الإسلامي» تقديم مجموعة واسعة من فرص العمل في مختلف أقسامه، إضافة إلى فرص العمل الفورية للمرشحين المحتملين والمواطنين من أصحاب الخبرة المهنية، إضافة إلى خريجي الجامعات وحملة الشهادة الثانوية.

وقال مروان سالم أبونواس المهيري رئيس قسم الموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «انطلاقاً من مكانته الراسخة كإحدى المؤسسات المصرفية الإسلامية في الإمارات، يعمل «الإمارات الإسلامي» في إطار التزامه المتواصل تجاه دعم المهارات المواطنة عبر توفير أساسات تدريبية متينة وفرص العمل وإمكانات التطور المهني عقب التخرج».

وأضاف المهيري: «ومن شأن مشاركتنا في «المعرض الوطني للتوظيف» أن تتيح لنا فرصة الالتقاء بالموظفين المحتملين وجهاً لوجه، وتعزيز فريق عملنا بمجموعة جديدة من الخريجين المفعمين بالطموح والمهارات المتميزة. ففي غضون الأعوام القليلة الماضية، أضفنا إلى كوادرنا البشرية نحو 300 موظف مواطن من الشارقة و380 من دبي عبر معارض التوظيف التي انعقدت في الإمارتين، حيث بات المواطنون يشكلون اليوم نحو 24% من إجمالي الموظفين العاملين في»الإمارات الإسلامي»، يعمل أكثر من ثلثهم في المناصب الإدارية. ويسعدنا أن نتخطى أهداف التوطين التي وضعناها لأنفسنا في نظام النقاط في التوطين المصرفي الذي أقره مجلس الوزراء للقطاع المصرفي والمالي، ودخل حيز التنفيذ العام الماضي 2018».