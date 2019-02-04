«مواصفات»: الإعفاء الضريبي لا يشمل إعادة تصدير الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس الأحد في دبي، ثاني لقاءاتها التوعوية مع تجار ومزودي الذهب والأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة في الدولة، في لقاء حضره ما يناهز 250 تاجراً ومورداً، لشرح «القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية في شأن الرقابة على الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها» على خلفية اتفاق بين الهيئة ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات، لضمان شرح أبعاد التشريع ومستهدفاته من حيث ضمان سمعة الأسواق المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أكد عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، أن قيادتنا الحكيمة أدركت منذ سنوات أهمية دعم وتعزيز قطاع الذهب والمجوهرات، بدأ من إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، وصولاً إلى تحفيز القطاع بقرار مجلس الوزراء - الشهر الماضي- بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية.

وأضاف أن تطبيق القانون سيشمل أسواق الدولة بشكل عام، بينما لن يشمل حركة إعادة التصدير إلى خارج الدولة أو الأسواق الخارجية، كما سيشمل المعادن الثمينة، والأحجار ذات القيمة، والأصناف المشغولة، والأصناف ذات العيار المنخفض، فضلاً عن الأصناف المطعمة والمطلية.

ونوّه بمركز دولة الإمارات المتقدم عالمياً في تجارة الذهب والحليّ والمجوهرات، وأن أسواقنا تتمتع بمصداقية عالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحسبما تشير الإحصاءات الرسمية، فإن تجارة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ، احتلت المرتبة الأولى في تجارة الدولة السلعية غير النفطية حيث تشكل نحو 37% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.

من جهته، شرح الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أن اشتراطات التداول تتضمن عدم جواز تصدير المعادن الثمينة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلاّ إذا كانت مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف واضحة، ولا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وأن تتضمن المعلومات المبينة في «البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخاصة بالتصدير».