«موارد الفجيرة» تستضيف الملتقى الدولي للصخور الصناعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلن المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن تنظيم المؤسسة مارس المقبل، ملتقى الفجيرة الدولي للصخور الصناعية والتعدين في دورته السابعة تحت شعار: ( الإمارات أرض التسامح )، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن المؤسسة تمضي قدماً في تجهيزاتها واستعداداتها لانطلاقة الملتقى بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.وأوضح قاسم، أن الملتقى في دورته السابعة يبحث ضمن الاستراتيجية الوطنية للدولة والخطة الشمولية لإمارة الفجيرة 2040، تعزيز وتطوير الاستثمارات العربية و الأجنبية في قطاع التعدين ودعم القطاع لتوفير فرص عمل جديدة و تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعادة تدوير المخلفات التعدينية لخلق صناعات جديدة كقيمة مضافة للاقتصاد المحلي.