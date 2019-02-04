«بحر دبي» تناقش تحسين تنافسية «اليخوت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقامت «سلطة مدينة دبي الملاحية» ورشة عمل موسعة ضمت كافة أقطاب الشركات الخاصة العاملة في قطاع اليخوت، وذلك لمتابعة مبادرة «بحر دبي» التي أطلقت السلطة مسبقاً المرحلة الأولى منها لتعزز من تنافسية الإمارة كمركز عالمي من الطراز الأول في هذا الميدان الحيوي .

وتخلل ورشة العمل التفاعلية الوقوف على التقدم المحرز في تطوير بنية تحتية حديثة وداعمة لقطاع اليخوت في دبي، ما شكل دفعة قوية لتعزيز الثقة الدولية بإمارة دبي باعتبارها مركزاً بحرياً متكاملاً وجاذباً للاستثمارات البحرية ذات الصلة عبر تنفيذها لمبادرات مبتكرة للتعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك أهداف «استراتيجية القطاع البحري» في تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي .

ولفت عامر علي، المدير التنفيذي ل «سلطة مدينة دبي الملاحية»، إلى أن ورشة العمل التفاعلية شهدت مناقشات حول توحيد وتوجيه الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق مبادرات نوعية داعمة لمسيرة بناء قطاع بحري على درجة عالمية من التنافسية.