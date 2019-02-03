شكرا لقرائتكم خبر عن توجه لتقليل السعرات الحرارية في منتجات المصانع المحلية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر خاصة لـ«اليوم»، أن هناك توجها لوضع آلية في التصنيع والمنشآت الغذائية في السوق السعودي لتقليل نسبة السعرات الحرارية في المواد الغذائية والأطعمة، وأن عدة جهات في مقدمتها هيئة الدواء والغذاء ووزارة الصحة ومراكز أبحاث بالجامعات تسعى حاليا لوضع هذه الآلية، وذلك لحماية المجتمع من الأضرار الصحية المكلفة ماديا وصحيا بسبب نسبة ارتفاع السعرات الحرارية في المواد الغذائية بالمملكة.

» ورش علمية

وأشارت المصادر إلى أن التوجه يتماشى أيضا مع توصية منظمة الصحة العالمية بعدم زيادة السعرات الحرارية في المواد الغذائية والأطعمة، حيث تعقد ورش علمية بمشاركة مختصين من أقسام هندسة التصنيع الغذائي بالجامعات السعودية عن كيفية إيجاد مواد غذائية وأطعمة أقل نسبة من السعرات الحرارية الموجودة في المواد الغذائية والأطعمة حاليا رغم الإجراءات الأخيرة التي تلزم محلات بيع المواد الغذائية والأطعمة توضيح نسبة السعرات الحرارية على كل منتج ومعروض.

» تقليل السعرات

وأكد أستاذ هندسة التصنيع الغذائي بكلية العلوم والزراعة والأغذية بجامعة الملك سعود بالرياض د. عبدالله الحمدان، أن هذا التوجه سليم ويمكن تحقيقه في الكثير من المواد الغذائية في المملكة من قبل مصانع التغذية خاصة في إنتاج الحلويات وغيرها من المواد الغذائية.

وكشف أنه تم التحكم في تقليل السعرات الحرارية في التمور بكلية العلوم والزراعة والأغذية بجامعة الملك سعود، كما أن هناك دراسات وأبحاثا في الكلية بعد النجاح في عملية التقليل من السعرات الحرارية للتمور والتحكم في نسبة السعرات الحرارية فيها.

» وسائل التصنيع

وأشار إلى أن التحكم في السعرات الحرارية للتمور تم في التمور الخاصة بالتصنيع، فيما يمكن أن يتم تقليل السعرات الحرارية خارج عملية التصنيع من خلال استخدام بعض الأسمدة للنخيل أو استخدام الباتسيوم أو بطرق أخرى يمكن التحكم في عملية تقليل نسبة السعرات الحرارية من خلال رعاية النخيل. وأشار إلى أن تقليل السعرات الحرارية يمكن في غالبية المواد الغذائية خاصة التي تنتج من السكريات وغيرها.

مشيرا إلى أن المجتمع يجهل خطورة السعرات الحرارية الزائدة وما ينتج عنها من أمراض. والكثير يصعب عليه تحديد نسبة السعرات الحرارية في أكله مع توجه هيئة الدواء والغذاء بمطالبة مراكز ومطاعم بيع المواد الغذائية بتحديد نسبة السعرات الحرارية.

نجاح تقليل السعرات الحرارية عند تصنيع التمور