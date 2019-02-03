الان تتابع 4.4 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية خلال يناير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

سجل المستثمرون الأجانب، قبل بدء ترقية السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة في مارس المقبل، مشتريات صافية بقيمة 4.4 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي، تعد الأعلى منذ فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو 2015.

ووفقا لبيانات شركة السوق المالية السعودية “تداول”، جاء صافي الشراء في يناير الماضي بعد مشتريات أجنبية بـ8.3 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ3.9 مليار ريال.

ونظرا لتلك المشتريات، اقتربت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية من 101 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، حيث بلغت 100.9 مليار ريال، تعد أيضا الأعلى على الإطلاق منذ فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشكل ملكية الأجانب بنهاية يناير الماضي 5 في المائة من قيمة السوق البالغة 2.03 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 16.2 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 9 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.