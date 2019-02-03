شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الاستثمار والتعليم العالى والاقتصاد الألمانى يضعون حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحبت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، والوفد المرافق له من الشركات الألمانية اليوم الأحد، فى جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنظيم زيارات للوفود الاجنبية وممثلى المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك 1000 فرصة استثمارية على مستوى الجمهورية، من بينهم 25 فرصة استثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة.