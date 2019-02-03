شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بنك الاستثمار" السنوية للارتفاع 3.4% لزيادة ربح العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك استثمار، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2017.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة 2.3 مليارات ريال مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 2.3 مليار ريال خلال العام 2017.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في 2018 يرجع إلى ارتفاع إجمالي ربح العمليات بنسبة 1.99% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية.

وانخفضت مصاريف العمليات بنسبة 0.06% وذلك نتيجة انخفاض إيجار ومصاريف مباني، ومخصص انخفاض قيمة استثمارات، قابل ذلك ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصص خسائر الائتمان.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 1.08 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.05 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 2.4%.