بيع سيارة قديمة بأكثر من نصف مليون دولار

تعتبر السيارة واحدة من ضمن 217 سيارة أنتجتها الشركة من هذا الطراز فقط

الاقتصادي:

بيعت في إيطاليا سيارة نادرة من شركة "ألف روميو" الإيطالية تدعى "ألفا روميو جوليتا SZ" تعود لموديل عام 1962، مقابل 650 ألف دولار (567 ألف يورو) خلال مزاد أقيم مع نهاية الشهر الماضي.

وذكر موقع "carscoops" المتخصص في أخبار السيارات، أن سيارة الشركة الإيطالية هي واحدة من ضمن 217 سيارة أنتجت من هذا الطراز فقط، لذا يعتبر اكتشاف هذه السيارة بعد 35 عاماً في مخزن بتورينو، أمراً نادراً وحدثاً هاماً في عالم السيارات.

وتعتبر السيارة من أفضل أنواع سيارات شركة "ألفا روميو"، ويتكون هيكلها من الألمنيوم المبتكر اليدوي، وتتضمن إجراءات توفير الوزن الإضافية، مثل إطارات "Perspex" والتصميم الداخلي المعزول.

وتضم "جوليتا" أيضاً، محرك ذو أربع أسطوانات بسعة 1.3 لتر وبسرعة 100 حصان، ولديها القدرة على الوصول إلى سرعة 200 كم في ساعة، متخطية بذلك سيارات السباق ذات المحركات الأكبر.

وامتلك هذه السياراة ميكانيكي لم يتمكن من إخراجها من الطابق السفلي لمخزن في مدينة تورينو بسبب الدّرج المكسور، وفقاً لصفحة "ألفا روميو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويتوقع أن يكون الميكانيكي قد ترك السيارة هناك لمدة 35 سنة، إلى أن اكتشفها شخص في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد وفاة المالك نقلت الحكومة الإيطالية السيارة إلى مزاد أقيم في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتعد شركة "ألفا روميو" شركة إيطالية لصناعة السيارات، تأسست في العام 1910، وتملكتها مجموعة "فيات جروب" منذ عام 1986.