تدشين مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمع الطاقة الشمسية بدبي

يعتبر المشروع نموذجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

الخليج 365 - الإمارات:

وضع رئيس "هيئة دبي للطيران المدني" الرئيس الأعلى لـ"شركة طيران الإمارات" رئيس "المجلس الأعلى للطاقة" الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم حجر الأساس لمشروع "الهيدروجين الأخضر" في "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" بدبي.

وحسب ما أورد موقع "مينا هيرالد"، سيتم تطوير المشروع بالتعاون بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، و"مكتب إكسبو 2020 دبي" و"شركة سيمنس الألمانية"، وذلك في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز الهيئة للبحوث والتطوير ضمن المجمع.

ويعتبر المشروع نموذجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسيسهم بتطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر في الإمارات، واستكشاف الإمكانات التي توفرها تقنية إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث سيتم تخزين الهيدروجين الذي سيتم إنتاجه لاستخدامه في إنتاج الطاقة ووسائل النقل وغير ذلك من المجالات.

وسيسلط إكسبو دبي الضوء على استخدامات الهيدروجين في مجال التنقل من خلال توفير مركبات تعمل بالهيدروجين الذي سيتم إنتاجه في مشروع "الهيدروجين الأخضر"، لتنظيم زيارات رواد المعرض إلى "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية".

ويعتبر مجمع الطاقة في دبي مكملاً لاستراتيجية الإمارة بإحلال الطاقة النظيفة، وتوفير 7% منها مع حلول 2020، و25% في 2030، و75% بحلول 2050، ولا يقتصر المشروع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فحسب، بل وإنتاج المياه المحلاة أيضاً، وتشرف على إنجازه "هيئة كهرباء ومياه دبي"، ويشارك "المجلس الأعلى للطاقة" بتمويله.

وسيكون المجمع أكبر محطة في العالم للطاقة الحرارية الشمسية، ومن المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية له إلى 5,000 ميجاواط بحلول 2030، وباستثمارات 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).