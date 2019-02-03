تسريبات: واتساب ينوي طرح ميزة سماع الرسائل بشكل آلي

ستتيح ميزة النمط المظلم قراءة النصوص البيضاء على خلفية داكنة اللون

الاقتصادي:

ذكرت تسريبات تقنية أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، ينوي طرح العديد من التحديثات هذا العام، مثل ميزة سماع الرسائل بشكل آلي.

وذكر موقع "WABetaInfo" أن، ميزة سماع الرسائل بشكل آلي، ستمكن المستخدمين من الاستماع إلى الرسائل الصوتية الواردة إليهم واحدة تلو الآخرى "آليا" دون الحاجة إلى نقر كل واحدة منها بعد انتهاء السابق.

وإلى جانب سماع الرسائل بشكل آلي، تعمل "واتساب" على إضافة جديدة "النمط المظلم" وهي التي تجعل قراءة الرسائل أقل ضرراً على أعين المستخدمين.

وستتيح هذه الميزة، قراءة النصوص البيضاء على خلفية داكنة اللون، وتعمل "واتساب" على الكود الخاصة بهذه الميزة ضمن تطبيقها، دون تحديد موعد نهائي لإطلاقها، لكنه متوقع خلال العام الجاري.

ومن المرجح أيضاً إضافة ميزة أمنية مهمة في التطبيق هذا العام وهي "بصمة الإصبع"، والتي ستكون ضرورية عند فتح التطبيق للتحقق من هوية المستخدمين، وتجنب وقوع الرسائل في أيدي أشخاص غير مصرح لهم بقراءتها.