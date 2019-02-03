صندوق النقد الدولي يجري غدا مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف شريحة جديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صندوق النقد الدولي

يجري المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدا الجمعة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، على خلفية القرض الذي تحصل عليه مصر من الصندوق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن هذا يفتح الباب أمام صرف الشريحة الخامسة من القرض الذي يصل إجماليه إلى 12 مليار دولار.

وتم الاتفاق على القرض في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2016 بعد قيام مصر بتحرير سعر صرف العملة وإطلاق برنامج إصلاحات واسع النطاق للنهوض بالاقتصاد، وذلك ضمن مساعي الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين التي تأثرت بقوة جراء الأحداث التي شهدتها مصر في عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان من المفترض أن يتم صرف هذه الشريحة من القرض في كانون أول/ديسمبر الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب خلافات مع الصندوق بشأن توقيت إدخال تغييرات على الآلية الحكومية لتسعير الوقود. وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر صرح في 22 كانون ثان/يناير الماضي بأنه تمت تسوية الخلافات ومن المتوقع صرف الشريحة في شباط/فبراير الجاري.

وكانت مديرة الصندوق كريستين لاجارد صرحت الشهر الماضي بأنها ستوصي المجلس بالموافقة على مراجعة القرض، وأشارت إلى أن مصر "حققت تقدما كبيرا، وهو ما يتضح في النجاح الذي تحقق في استقرار الاقتصاد الكلي".

ويتضمن مشروع موازنة العام المالي 2020-2019 في مصر تراجع نسبة العجز إلى 7% ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4ر79% مقابل نحو 98% في العام المالي الحالي.