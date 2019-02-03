شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق السعودية بنسبة 0.39% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسراً عدد 33.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8526.71 نقطة، فيما ارتفع السوق الموازية-نمو بنسبة 3.68% رابحاً عدد 112.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3168.87 نقطة، وتراجع مؤشر إم تى 30 بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8526.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 109.6 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 64 شركة، فيما تراجعت 103 شركة.

وتراجع 12 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.34%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88% ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناديق والعقارات المتداولة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، فيما ارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.20%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.57%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.28%.

وجاء سهم أنابيب السعودية على رأس القائمة الخضراء بنسبة 9.84%، تلاه سهم أنابيب بنسبة 7.65%، ثم سهم بدجت السعودية بنسبة 3.56%، فيما تصدر سهم صافولا القائمة الحمراء بنسبة 4.42%، تلاه سهم الأسمنت السعودى بنسبة 4.38%، ثم سهم الكابلات بنسبة 3.86%، وتصدر سهم دار الأركان قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 15.8 مليون ورقة مالية منفذة.