شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني للمزادات ترفع حصتها من العقود الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد فالح سعود حزام القحطاني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية، أن نسبة العقود التي أبرمتها الشركة مع الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2018م بلغت نسبتها 37% من إجمالي عقود الشركة خلال العام الماضي، وكانت نسبة إيراداتها في نفس الفترة 13.5% من اجمالي الإيرادات.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أشار القحطاني إلى أن نسبة العقود الحكومية ارتفعت إلى 41% من إجمالي العقود وذلك بنهاية الربع الثالث من العام 2018م.

وأضاف أن الشركة أبرمت مؤخرا عددا من العقود المهمة مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الملاحة الجوية، وإدارة طيران الأمن التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ومحاكم التنفيذ بالخبر (مزاد تصفية ممتلكات معن الصانع)، وشركة المياه الوطنية، وشركة التوكيلات العالمية للسيارات، وشركة الجبر التجارية وشركة سراكو، وشركة توكيلات الجزيرة للسيارات، وشركة وارد للنقل المحدودة، وغيرها من العقود السارية المفعول.

وأكد أن الشركة استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة تجاوز التوقّعات وتحقيق سجل حافل بالإنجازات والنجاحات المشرّفة، وتقديم معدّلات عائد أعلى على السلع المباعة في المزادات لعملائها من القطاعين العام والخاص على حد سواء، تجسيداً لالتزامها المطرد بالامتثال لأعلى المعايير في خدمة العملاء.

وأعرب عن سعادته بموافقة هيئة السوق المالية على طرح 780 ألف سهم عادي، تعادل 39% من أسهم شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية، البالغ رأسمالها 20 مليون ريال سعودي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وأكد على أن ذلك يعد خطوة مهمة في تاريخ ومسيرة الشركة حيث أن انضمامها إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية يدفع بها إلى تحقيق خططها، وتنفيذ استراتيجيتها.

وتأسست شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية في العام 2011، وتعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال المزادات في المملكة والشرق الأوسط والمتخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية لبيع السيارات والمعدات والشاحنات والمولدات الكهربائية ومكائن اللحام وباصات النقل وخزانات الوقود وخزانات المياه والأثاث الفندقي والغرف الجاهزة والمواد التالفة من حديد ونحاس وغيرها بالإضافة إلى المعامل والمصانع ومعدات الحفر والمعدات الخاصة ذات الحمولة العالية وغير ذلك.

وتمارس أنشطتها انطلاقا من مركزها الرئيسي في مدينة الدمام وفرعيها في كل من جدة وينبع، مشيراً إلى أن الشركة أنجزت عدة مزادات ضخمة لجهات مختلفة سواء حكومية أو خاصة في مختلف أنحاء المملكة مثل: شركة المياه الوطنية (في الطائف ومكة المكرمة وجدة والرياض)، وشركة كريستال المحدودة "التصنيع" بمدينة ينبع، وشركة محمد سالم السويدي للمعدات والنقل المحدودة بمدينة الجبيل، وشركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات بمدينة الدمام، بالإضافة إلى تنظيم عدة مزادات خاصة بمحاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل أهمها المشاركة في تكتل إتقان الخاص بتصفية ممتلكات ومعدات معن الصانع.