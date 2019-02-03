شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بدجت السعودية" تُوصي بتوزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، بجلسته المنعقدة أمس الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بقيمة 106.750 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، أن التوزيع بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم على عدد 71.166 مليون سهم، بحصة تبلغ 1.5 ريال للسهم الواحد.

وحسب البيان، ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، المزمع الإعلان عن موعدها في وقت لاحق بعد موافقة الجهة المختصة.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بقيمة 106.750 مليون ريال، بما نسبته 15% من القيمة الإسمية للسهم على عدد 71.166 مليون سهم، بحصة تبلغ 1.5 ريال للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 170 مليون ريال في 2018 مقابل صافي ربح بلغ 149.5 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح التشغيلية إلى 182.6 مليون ريال خلال العام 2018 مقابل أرباح تشغيلية 186.6 مليون ريال خلال العام 2017.