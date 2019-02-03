شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بدجت السعودية ترتفع 14% خلال 2018 لزيادة كفاءة تشغيل الأسطول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 13.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي ربح بلغ 170 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 149.5 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح التشغيلية إلى 182.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية 186.6 مليون ريال خلال العام 2017.

وقالت الشركة: إن ارتفاع الأرباح في العام 2018 يعود إلى زيادة كفاءة التشغيل لأسطول الشركة مما أدى إلى تحقيق أفضل معدلات للاستخدام وبالتالي ارتفع معدل الإيراد لكل مركبة.

وفي المقابل سجلت إدارة الشركة انخفاض بقيمة استثمارات إحدى الشركات الزميلة بمبلغ 14.9 مليون ريال لعام 2017 والذي تم تحميله على قائمة الدخل الموحدة ولم يتم تسجيل أي انخفاض بقيمة الاستثمارات بهذه الشركة خلال العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2018 بلغ 123.53 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 127.94 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، بتراجع نسبته 3.44%.