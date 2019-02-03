شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصاريف تهبط بأرباح "السعودي الفرنسي" 6% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحه بنسبة 6.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 3.5 مليار ريال في العام 2017.

وحقق البنك صافي دخل عمولات خاصة بلغت 5 مليارات ريال مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 4.7 مليار ريال خلال العام 2017.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في 2018 يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.49%، والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى.

وفي المقابل انخفضت المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف الإيجار والمباني والاستهلاك والإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 3.038 مليارات ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3.109 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 2.3%.