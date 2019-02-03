الإمارات تخفض حيازتها من السندات الأميركية 1.4 مليار دولار

تصدرت الصين قائمة الدول الحائزة على سندات في الخزانة الأميركية خلال نوفمبر

الخليج 365 - الإمارات:

تراجعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية 1.4 مليار دولار إلى 56.3 مليار دولار نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، مقارنةً مع 57.7 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) العام ذاته.

وحسب ما أوردت صحيفة "البيان"، خفضت السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية بنحو 1.4 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، إلى 169.9 مليار دولار عن 171.3 مليار دولار في أكتوبر 2018.

وتصدرت الصين قائمة الدول الحائزة على سندات في الخزانة الأميركية خلال نوفمبر بـ1.12 تريليون دولار، تلتها اليابان بـ1.03 تريليون دولار.

وبلغت استثمارات دول "مجلس التعاون الخليجي" بأذون وسندات الخزانة الأميرية نحو 281.743 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 284.848 مليار دولار في أكتوبر 2018، لتسجل بذلك تراجعاً شهرياً بنحو 1.09%.

وحلت الإمارات ضمن قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأميركية محتلة المرتبة 22 عالمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي الشهر ذاته، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد الخليج كأكثر الدول حيازة للسندات الأميركية، فيما تصدرت السعودية بـ176.1 مليار دولار، وجاءت الكويت ثالثاً بنحو 43.8 مليار دولار، وعالمياً جاءت الصين في المركز الأول بـ 1.15 تريليون دولار.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسدده الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها.