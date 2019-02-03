تداول 556 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 556 شاحنة بضائع و40 سيارة بموانئ الهيئة, مشيرة إلى أن حركة الواردات شملت 292 شاحنة و15 سيارة, فيما شملت حركة الصادرات 264 شاحنة بضائع و25 سيارة.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم /الأحد/ أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13سفينة و4 سفن متواجدة في الغاطس.

وشهد ميناء سفاجا مغادرة السفن “القاهرة” و”الحرية 2″ و”بوسيدون إكسبريس” , واستقبل ميناء نويبع السفينة “سينا” وغادرته السفينتان “أيلة” و”بريدج”.

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